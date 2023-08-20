6 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Шамкире

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В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие. ДТП произошло на дороге в поселок Кюр, уточняет АПА.

Микроавтобус марки «Газель» потерял управление из-за выбежавшего на дорогу скота. В результате аварии 6 человек получили травмы и были госпитализированы. К месту происшествия привлечены сотрудники ДПС.

Отметим, что все пассажиры микроавтобуса – работники теплицы:

Гюнель Алисафарова (1985);

Эльнур Майылов (1997);

Таира Алиева (1964);

Ильхама Зейналова (1974);

Дурдана Мамедова (1967);

Кямаля Мамедова (1979).