6 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Шамкире

В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие. ДТП произошло на дороге в поселок Кюр, уточняет АПА.
Микроавтобус марки «Газель» потерял управление из-за выбежавшего на дорогу скота. В результате аварии 6 человек получили травмы и были госпитализированы. К месту происшествия привлечены сотрудники ДПС.
Отметим, что все пассажиры микроавтобуса – работники теплицы:
Гюнель Алисафарова (1985);
Эльнур Майылов (1997);
Таира Алиева (1964);
Ильхама Зейналова (1974);
Дурдана Мамедова (1967);
Кямаля Мамедова (1979).