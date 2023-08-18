Погосян потребовал проверить Макрона на вшивость (видео)

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Военный аналитик Владимир Погосян выступил с занятным предложением проверить президента Франции Эмманюэля Макрона на вшивость.

«Арарат Мирзоян, еще не поздно обратиться напрямую в Франции. Заодно и Макрона проверим. Я же не только русских долбаю. Французов тоже долбаю, американцев тоже. Давайте проверим всех на вшивость», – глубокомысленно заявил Погосян.

«Обратитесь к Франции с требованием ввести войска на территорию Армении. Россия не в состоянии обеспечить нашу безопасность. Потребуйте, не стойте как щенки на коленях. Покажите зубы армянского государства», – завершил свою истерику Погосян.

