Армяне установили на кладбище в Физулинском районе мину-ловушку (фото)

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Во время операций по разминированию, проводимых Агентством по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), регулярно встречаются мины-ловушки, мины-сюрпризы, повышающие вероятность смертельных случаев.

Об этом сообщили в ANAMA.

Так, на кладбище села Горган Физулинского района на противотанковой мине ТМ-62М был обнаружен факт установки противопехотной мины ПМН-Э армянского производства, а также тротила (взрывчатого вещества) между двумя минами, предназначенными для увеличения взрывной силы.

Противотанковая мина, содержащая 7 кг взрывчатого вещества, предназначена для выведения из строя техники. Обнаруженные противотанковые и противопехотные мины, а также мины-ловушки с высоким содержанием взрывчатки были установлены с целью массового уничтожения механических средств, а также людей.