Япония подняла в воздух истребители в ответ на полет самолетов РФ

142 Просмотров

Министерство обороны Японии заявило о поднятии в воздух истребителей в ответ на полеты двух российских самолетов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным японского оборонного ведомства, два российских самолета Ил-38 были замечены в небе над Японским и Восточно-Китайским морями.

Как передает Reuters, воздушные судна были замечены через день после обнаружения активности российских и китайских военных кораблей в регионе, которые пересекали акваторию между южными японскими островами Окинава и Мияко.