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Азербайджанская община в Лондоне провела акцию перед офисом Amnesty International (фото)

Азербайджанская община в Лондоне провела акцию перед офисом Amnesty International (фото)

Представители азербайджанской общины, проживающие в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, провели мирную акцию протеста перед офисом международной неправительственной организации Amnesty International, расположенным в Лондоне.

Акция, организованная Координационным советом азербайджанцев, проживающих в Великобритании, была проведена в знак протеста против попытки Армении превратить Совет Безопасности ООН в инструмент кампании политических, военных и информационных манипуляций.

Участники акции, державшие в руках флаги Азербайджана, скандировали лозунги: «Мы требуем справедливости по вопросу уничтожения экологии Карабаха!», «Мы требуем справедливости для жертв мин!», «Мы требуем справедливости для азербайджанских заложников, удерживаемых армянской стороной!», «Освободите азербайджанских заложников!», «Положите конец экологическому террору Армении!», «Армянские мины убивают мирных жителей!».

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