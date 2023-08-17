Похоронены азербайджанцы, раздавленные в Украине российским танком

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Останки убитых в Херсонской области Украины азербайджанцев Азизова Орхана Махир оглу и Гадирова Рамиза Абузар оглу доставлены на родину.

Останки погибших были доставлены в село Мамедгасымлы Зардабского района в 05:00 утра, передает Report.

После совершения в сельской мечети заупокойной молитвы они были похоронен на кладбище в селе Мамедгасымлы.

Напомним, что ночью 13 августа принадлежащий российской армии танк проехал по груженому плодоовощной продукцией автомобилю, внутри которого находились азербайджанцы. В результате инцидента погибли два человека.