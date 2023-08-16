Задержан член разведывательно-диверсионной группы ВС Армении

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16 августа около 11:15 разведывательно-диверсионная группа ВС Армении попыталась проникнуть на территорию Азербайджана через промежутки между боевыми позициями, расположенными в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района, с целью проведения террористическо-диверсионных операций.

Как сообщает Минобороны, в результате бдительности наших подразделений провокация армянских военных была предотвращена при поддержке нашей огневой техники.

В результате один раненый член диверсионной группы был задержан нашими военнослужащими. Остальные подразделения разведывательно-диверсионной группы были вынуждены отступить.

Информация о задержанном члене группы в настоящее время уточняется. Дополнительная информация будет предоставлена ​​общественности.