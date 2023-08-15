Найдены тела двух из 4 человек, утонувших в Хазарском районе (обновлено) |
Военным атташе в Азербайджане сообщили о провокациях армян (видео) |
Байрамов проинформировал Лаврова об армянских провокациях (обновлено) |
Армяне открыли огонь в направлении Гядабея |
Абдоллахиян: Напавший на посольство Азербайджана будет строго наказан |
Wolt Azerbaijan продолжает работу |
Миссия ЕС раскрыла ложь Армении |
В Шуше cреди останков азербайджанских пленных обнаружены гвозди |
Минобороны Азербайджана опровергает обстрел миссии ЕС |
Главное Странности

В НАТО допустили членство Украины в альянсе в обмен на уступку части территории РФ

В НАТО допустили членство Украины в альянсе в обмен на уступку части территории РФ

Руководитель офиса генсека НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части своих территорий, пишет норвежское издание VG.

«Я полагаю, что одним из решений может быть то, что Украина откажется от территории и получит взамен членство в НАТО», — сказал он.

По его словам, это может привести к завершению конфликта на Украине. «Я не говорю, что так должно быть. Но, вероятно, это возможное решение», — добавил Йенссен.

В то же время Украина сама должна решить, когда и на каких условиях вести переговоры, заключил глава офиса генсека НАТО. Он также рассказал, что наблюдаются значительные подвижки в вопросе будущего членства Киева в НАТО. «В интересах всех, чтобы военные действия не повторились», — пояснил Йенссен.

Теги:
Из этой рубрики
Для членства в НАТО Украине придется отказаться от Киева, заявил Медведев
Странности

Для членства в НАТО Украине придется отказаться от Киева, заявил Медведев

2023/08/15, 20:06
В НАТО допустили членство Украины в альянсе в обмен на уступку части территории РФ
Странности

В НАТО допустили членство Украины в альянсе в обмен на уступку части территории РФ

2023/08/15, 18:45
Антиазербайджанская провокация Испании
Странности

Антиазербайджанская провокация Испании

2023/08/14, 21:58
«Я вас, идиотов, спасти пытаюсь». Арестович вновь вляпался в скандал. 18+
Странности

«Я вас, идиотов, спасти пытаюсь». Арестович вновь вляпался в скандал. 18+

2023/08/13, 19:04
Российский корабль открыл огонь по сухогрузу, шедшему под флагом Палау
Странности

Российский корабль открыл огонь по сухогрузу, шедшему под флагом Палау

2023/08/13, 14:16
На этот раз в Крыму. Российские солдаты продолжают убивать друг друга
Странности

На этот раз в Крыму. Российские солдаты продолжают убивать друг друга

2023/08/13, 14:04
Свергнутый президент Нигера содержится в нечеловеческих условиях
Странности

Свергнутый президент Нигера содержится в нечеловеческих условиях

2023/08/13, 11:45
Пьяный «кадыровец» расстрелял россиян в Мариупольском районе: 7 трупов (обновлено, видео)
Странности

Пьяный «кадыровец» расстрелял россиян в Мариупольском районе: 7 трупов (обновлено, видео)

2023/08/13, 10:45
В Дании продолжаются нападки на Коран (видео)
Странности

В Дании продолжаются нападки на Коран (видео)

2023/08/12, 22:01