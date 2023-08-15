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Минобороны Азербайджана опровергает обстрел миссии ЕС

Минобороны Азербайджана опровергает обстрел миссии ЕС

Распространенная в армянских информационных ресурсах информация о стрельбе подразделениями азербайджанской армии в направлении наблюдателей Евросоюза и их автомобиля в поселке Юхары Шорджа Басаркечерского района 15 августа около 12:20 не соответствует действительности и является очередной дезинформацией армянской стороны.

Сообщаем, что время выезда наблюдателей Европейского Союза в направлении условной границы в Армении, маршрут их движения, координаты в этом районе, а также марки и номера автомобилей заранее предоставляются азербайджанской стороне.

В подразделениях азербайджанской армии известно об этих поездках миссии.

По этой причине возникновение такой ситуации, про которую сообщает Минобороны Армении, теоретически и практически невозможно.

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