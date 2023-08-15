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Шойгу заявил, что западная техника ВСУ проигрывает советским аналогам

Шойгу заявил, что западная техника ВСУ проигрывает советским аналогам

Вооруженные силы Украины на данный момент не обладают техникой, которая была бы неуязвима для российского оружия.

Такое заявление в ходе XI Московской конференции по международной безопасности сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Глава ведомства отметил, что западные образцы вооружений нередко уступают по боевым параметрам даже советским аналогам. При этом у Москвы имеются объективные данные об уничтожении иностранной техники в зоне конфликта, и она готова делиться с партнерами оценками слабых сторона производимого в США и европейских странах оружия.

«Ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет», — подчеркнул Шойгу.

Также он добавил, что с боевой подготовкой украинских солдат дела обстоят аналогичным образом. По словам министра, многие пленные бойцы ВСУ негативно оценивают свой опыт тренировок в союзнических государствах.

Шойгу напомнил, что представители НАТО официально заявляют о 75 тысячах украинских военных, прошедших обучение на их базах. Однако, как отметил глава ведомства, многие из них в ходе боевых действий все равно оказались в плену.

В то же время российский министр обвинил Киев в использовании гражданских объектов с целью укрытия солдат и военной техники. Шойгу заострил внимание на том, что по инициативе украинского руководства мирные граждане превратились в живой щит для армии.

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