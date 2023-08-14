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FT: Число задержанных при попытке выезда из Украины уклонистов эквивалентно пяти бригадам ВСУ

FT: Число задержанных при попытке выезда из Украины уклонистов эквивалентно пяти бригадам ВСУ

Число украинских мужчин, которых задержали при попытке выехать за границу, эквивалентно пяти бригадам ВСУ, а сколько тех, кто смог успешно выехать, вообще неизвестно.

Об этом пишет Financial Times, комментируя инициативы президента Владимира Зеленского заменить всех украинских военкомов.

«Недавняя волна коррупционных скандалов показывает, что некоторые платят тысячи долларов за документы об освобождении от воинской повинности», – пишет FT.

Эти люди, «несмотря на патриотический пыл», пытаются избежать призыва в армию и готовы платить за это, говорится в статье.

«Видео, на которых призывников заталкивают в машины военкоматов, в ночные клубах раздают повестки, а нелегалы прячутся в поездах и грузовиках, регулярно появляются в украинских новостях. Во многих городах есть свои группы в Telegram, посвященные местонахождению тех, кто раздает повестки», – пишут журналисты.

По данным украинской погранслужбы, 13 600 человек были пойманы при попытке пересечь границу за пределами КПП, еще 6 100 человек были арестованы за использование поддельных документов на границе.

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