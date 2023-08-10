США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными

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Иран и США достигли соглашения о сделке заключенными. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что стороны договорились обеспечить свободу 5-и американским заключенным и нескольким иранским. Кроме того, Тегеран также получит доступ к замороженным активам на $6 миллиардов долларов для использования на гуманитарные цели.

В качестве первого шага реализации соглашения Иран уже выпустил заключенных с американским гражданством и перевел под домашний арест, что может означать их последующее освобождение.