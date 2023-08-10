Трамп назвал Байдена безумцем и сумасшедшим |
Глава ОБСЕ обсудил с Байрамовым и Мирзояном ситуацию на Лачинской дороге |
Власти Мали прекратили выдавать визы на территории Франции |
В рейтинге военной мощи Азербайджан расположился на 57-м месте (таблицы) |
Жительница Еревана: Карабах всегда принадлежал Азербайджану (видео) |
Гасанов соболезнует турецкому коллеге |
Ильхам Алиев обсудил с новым послом России нормализацию между Азербайджаном и Арменией (фото) |
Хикмет Гаджиев разоблачил автора предвзятого антиазербайджанского правового доклада |
Президент Пакистана объявил о роспуске парламента страны |
Главное Культура

Церемонию вручения Emmy перенесли из-за забастовки

Церемонию вручения Emmy перенесли из-за забастовки

Церемония вручения телевизионной премии Emmy, которая должна была состояться в 75-й раз 18 сентября, перенесена на 15 января 2024 года в связи с забастовкой актеров и сценаристов в Голливуде. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, телеканал Fox будет транслировать церемонию с 17:00 до 20:00 по тихоокеанскому времени. Новая дата мероприятия выпадает на День Мартина Лютера Кинга – государственный праздник, приуроченный ко дню рождения борца за права афроамериканцев.

Церемония вручения Emmy переносится впервые с 2001 года, когда мероприятие отложили из-за терактов 11 сентября и начала военной операции США в Афганистане 7 октября.

Забастовка Американской федерации актеров телевидения и кино, представляющей интересы примерно 160 тыс. актеров, началась 14 июля и фактически остановила все производство в киноиндустрии США. Актеры требуют увеличения зарплат и компенсаций переработок, а также ограничения использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве.

Теги:
Из этой рубрики
Церемонию вручения Emmy перенесли из-за забастовки
Культура

Церемонию вручения Emmy перенесли из-за забастовки

2023/08/10, 19:16
Володарский мог умереть из-за сердечной недостаточности (обновлено, видео)
Культура

Володарский мог умереть из-за сердечной недостаточности (обновлено, видео)

2023/08/08, 20:54
Юлий Гусман награжден орденом "Шараф"
Культура

Юлий Гусман награжден орденом «Шараф»

2023/08/07, 14:20
Анна Нетребко подала в суд на Метрополитен-оперу
Культура

Анна Нетребко подала в суд на Метрополитен-оперу

2023/08/05, 10:48
Роберт Дауни-младший разыграет свои автомобили и отдаст их бесплатно
Культура

Роберт Дауни-младший разыграет свои автомобили и отдаст их бесплатно

2023/08/05, 00:36
Два эпизода сериала об Ататюрке покажут по ТВ и в кинотеатрах
Культура

Два эпизода сериала об Ататюрке покажут по ТВ и в кинотеатрах

2023/08/02, 20:57
Ушел из жизни Заслуженный деятель искусств Джамиль Фараджов
Культура

Ушел из жизни Заслуженный деятель искусств Джамиль Фараджов

2023/08/02, 00:16
Сериал «Ататюрк» будет транслироваться на FOX TV
Культура

Сериал «Ататюрк» будет транслироваться на FOX TV

2023/08/01, 19:26
Скончался режиссер Фуад Гаджиев
Культура

Скончался режиссер Фуад Гаджиев

2023/07/31, 18:49