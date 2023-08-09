В МИД России заявили, что Москва активно сотрудничает с Баку и Ереваном в подготовке мирного договора (видео)

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Российская сторона активно сотрудничает с официальным Баку и Ереваном в подготовке мирного договора.

Об этом заявил на брифинге замдиректора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

По словам представителя МИД РФ, подготовка армяно-азербайджанского мирного договора является одним из элементов трехсторонних договоренностей президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении.

«Российская сторона энергично содействует Баку и Еревану в подготовке этого документа, использует политико-дипломатический канал на всех уровнях. Ежегодно проводятся трехсторонние саммиты, регулярно встречаются министры иностранных дел, и недавно такая встреча была. Сигнал из Баку и Еревана о приверженности скорейшему достижению мира не означает, что стороны готовы согласиться на любые условия. Предстоит еще найти развязки по ряду сложных тем», – заключил Алексей Зайцев.