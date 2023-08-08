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Бельгия предоставит Украине 50 танков Leopard

Бельгия предоставит Украине 50 танков Leopard

Украина получит 50 танков Leopard 1, ранее находившихся на вооружении армии Бельгии. Первые машины уже отправлены, а покупателем выступила неназванная страна, сообщило издание Business AM со ссылкой на источники во вторник, 8 августа.

Указано, что все 50 танков были сняты с вооружения бельгийской армии еще несколько лет назад из-за необходимости экономии средств.

Министр обороны Людивин Дедондер заявляла, что за ремонт танков просили до 500 тысяч евро. В результате они были проданы компании OIP Systems всего за 15 тысяч евро за штуку по цене старого железа.

Но теперь другая страна решила купить Leopard 1. Они попадут в Украину через Германию и Италию. По пути их оснастят новыми системами вооружения.

Издание также пишет, что на хранении в OIP останется большое количество техники, включая 40 зенитных танков Gepard, которые неплохо зарекомендовали себя в Украине. Источники утверждают, что хотя эти зенитки стары, их можно модернизировать за 2 млн евро за каждую машину.

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