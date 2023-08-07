Германия передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus

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Украина все же может получить дальнобойные ракеты Taurus. В Германии ключевые парламентские фракции достигли консенсуса в этом вопросе.

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, ссылаясь на информацию друзей из бундестага. При этом добавил, что еще должно быть официальное решение.

«Эти ракеты бьют на 500 километров и способны накрывать все оккупированные территории, включая южный берег Крыма», – подчеркнул Чернев.

Он сообщил, что длительное время украинские парламентарии работали со своими немецкими коллегами, чтобы сформировать группу поддержки.

«И вот, наконец, лед тронулся», – отмечает нардеп.