Пакистан не будет достраивать газопровод с Ираном

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Пакистан сообщил Ирану о невозможности строительства своего участка магистрального газопровода «Мир» с этой страной из-за возникших форс-мажорных обстоятельств.

Об этом заявил в Национальном собрании (нижняя палата парламента) государственный министр нефти Мусадик Малик.

«Пакистан направил Ирану уведомление о форс-мажорных обстоятельствах и оправдательных обстоятельствах, в результате которых он приостанавливает выполнение своих обязательств по строительству газопровода, – цитирует госминистра газета Dawn. – Строительство газопровода может возобновиться только после снятия международных санкций в отношении Тегерана».

Иран не согласился с этим решением и оспорил его, добавил Малик.

Комментируя заявление чиновника, издание отмечает, что Пакистан тем самым признал свою неспособность продолжать выполнение этого совместного трансграничного энергетического проекта с Ираном до тех пор, пока остаются в силе санкции Вашингтона в отношении Тегерана или до получения разрешения от Вашингтона на завершение строительства газопровода.