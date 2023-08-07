Британская разведка назвала причины неэффективности российской фронтовой авиации

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ВВС России продолжают последовательно использовать значительные ресурсы для поддержки наземных операций в Украине, но без решающего оперативного эффекта.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в течение лета российские тактические боевые самолеты обычно совершали более 100 самолето-вылетов в день, но они почти всегда ограничивались полетами над территорией, контролируемой Россией, из-за угрозы со стороны украинской ПВО.

По данным британской разведки, Россия попыталась решить эту проблему, все чаще используя базовые свободнопадающие бомбы с планирующими приспособлениями, увеличивающими дальность полета. Самолеты могут сбрасывать эти бомбы за много километров от своих целей, но им еще предстоит продемонстрировать стабильную точность.

«В начале контрнаступления Украины на юге июня 2023 года российские ударные вертолеты доказали свою эффективность. Однако в последние недели Россия, похоже, была менее способна эффективно применять тактическую авиацию на юге», – отмечают в Минобороны Британии.