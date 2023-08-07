В Саудовской Аравии откроется производство беспилотников Bayraktar |
В Южном Азербайджане начинаются протесты (видео) |
ЗАО АЖД направило в Агдам служебные поезда (видео) |
Каладзе констатировал полное уничтожение грузинского курорта при сходе оползня |
Украина подтвердила удары по мостам в Чонгаре и Гениченске (обновлено, фото) |
Пентагон направил к берегам Аляски эсминцы для отслеживания судов России и Китая |
Франция передала Украине дальнобойные ракеты SCALP (фото, видео) |
Агаджанов обвинил Ереван в провокации с отправкой «гумпомощи» карабахским армянам |
Песков заявил об отсутствии демократии в России и предрек переизбрание Путина |
Главное Армия

Британская разведка назвала причины неэффективности российской фронтовой авиации

Британская разведка назвала причины неэффективности российской фронтовой авиации

ВВС России продолжают последовательно использовать значительные ресурсы для поддержки наземных операций в Украине, но без решающего оперативного эффекта.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в течение лета российские тактические боевые самолеты обычно совершали более 100 самолето-вылетов в день, но они почти всегда ограничивались полетами над территорией, контролируемой Россией, из-за угрозы со стороны украинской ПВО.

По данным британской разведки, Россия попыталась решить эту проблему, все чаще используя базовые свободнопадающие бомбы с планирующими приспособлениями, увеличивающими дальность полета. Самолеты могут сбрасывать эти бомбы за много километров от своих целей, но им еще предстоит продемонстрировать стабильную точность.

«В начале контрнаступления Украины на юге июня 2023 года российские ударные вертолеты доказали свою эффективность. Однако в последние недели Россия, похоже, была менее способна эффективно применять тактическую авиацию на юге», – отмечают в Минобороны Британии.

Теги:
Из этой рубрики
Британская разведка назвала причины неэффективности российской фронтовой авиации
Армия

Британская разведка назвала причины неэффективности российской фронтовой авиации

2023/08/07, 11:40
В танковых подразделениях проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке
Армия

В танковых подразделениях проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке

2023/08/07, 10:11
Немецкий депутат настаивает на передаче Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus
Армия

Немецкий депутат настаивает на передаче Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus

2023/08/07, 01:00
Британская разведка: Россия потеряла в Украине половину своих десантных войск
Армия

Британская разведка: Россия потеряла в Украине половину своих десантных войск

2023/08/07, 00:45
Запад займется передислокацией войск в Сирии
Армия

Запад займется передислокацией войск в Сирии

2023/08/07, 00:32
Украинские войска продвигаются на южном направлении
Армия

Украинские войска продвигаются на южном направлении

2023/08/07, 00:06
Зеленский: Воздушный щит Украины будет гарантировать безопасность Европы
Армия

Зеленский: Воздушный щит Украины будет гарантировать безопасность Европы

2023/08/06, 23:07
Украина подтвердила удары по мостам в Чонгаре и Гениченске (обновлено, фото)
Армия

Украина подтвердила удары по мостам в Чонгаре и Гениченске (обновлено, фото)

2023/08/06, 21:40
Пентагон направил к берегам Аляски эсминцы для отслеживания судов России и Китая
Армия

Пентагон направил к берегам Аляски эсминцы для отслеживания судов России и Китая

2023/08/06, 21:02