Зеленский поразил на симуляторе Ту-95

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В День Воздушных сил украинский президент Владимир Зеленский увидел работу симулятора, переданного Украине Чехией для подготовки пилотов к работе на самолетах западного образца F-16. Об этом сообщает сайт Офиса президента Украины.

«На этом симуляторе украинские военные сейчас изучают особенности современной техники и ее возможности», – сообщили в Офисе президента.

Во время осмотра образцов оружия и военной техники Зеленский испытал работу комплекса на практике и попал в одну из виртуальных мишеней – Ту-95.