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Храм в Лянкяране получил в дар две иконы

Храм в Лянкяране получил в дар две иконы

Секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии архимандрит Алексий (Никоноров) передал в Кафедральном соборе св. Жен-Мироносиц в Баку настоятелю храма Покрова Богородицы города Лянкярана протоиерею Александру Асташкину иконы Спасителя и Богородицы.

Святые образы для иконостаса лянкяранского храма были написаны белорусским иконописцем и при содействии посольства Беларуси в Азербайджане доставлены в Баку, сообщает «Спутник».

К празднику Преображения Господня иконы будут освящены и установлены в самом южном храме Бакинской епархии.

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