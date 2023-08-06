В Баку произошел пожар в жилом здании (видео)

91 Просмотров

На горячую линию «112» министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в квартире по улице И.Гаджиева Бинагадинского района города Баку.

Как передает МЧС, к месту вызова были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных пожар, возникший на балконе трехкомнатной квартиры, расположенной на 12 этаже шестнадцатиэтажного жилого дома, удалось быстро потушить, не дав ему распространиться на квартиру.

В результате пожара сгорели конструкции балкона трехкомнатной квартиры, пластиковая оконная рама, двигатель кондиционера марки «BOSCH» и 1 холодильник марки «SHIVAKI».

Квартира, в которой возник пожар, а также остальные квартиры, были защищены от огня.