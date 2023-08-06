Москва раскрыла свои истинные цели: Мы против мира между Баку и Ереваном |
Пекин потребовал от Москвы объяснений |
Данилов не верит в восстановление ядерного статуса Украины |
Азербайджанский пловец выиграл чемпионат мира среди паралимпийцев |
ВСУ прорвали первую линию вражеской обороны |
Азербайджан первым предложил Грузии помощь после трагического схода оползня |
Турция предоставила Украине дополнительную военную помощь |
Кто мог поразить российский корабль в бухте Новороссийска |
Посол: Азербайджан всегда поддерживал Пакистан |
Главное Общество

В Баку произошел пожар в жилом здании (видео)

В Баку произошел пожар в жилом здании (видео)

На горячую линию «112» министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в квартире по улице И.Гаджиева Бинагадинского района города Баку.

Как передает МЧС, к месту вызова были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных пожар, возникший на балконе трехкомнатной квартиры, расположенной на 12 этаже шестнадцатиэтажного жилого дома, удалось быстро потушить, не дав ему распространиться на квартиру.

В результате пожара сгорели конструкции балкона трехкомнатной квартиры, пластиковая оконная рама, двигатель кондиционера марки «BOSCH» и 1 холодильник марки «SHIVAKI».

Квартира, в которой возник пожар, а также остальные квартиры, были защищены от огня.

Теги:
Из этой рубрики
В Баку произошел пожар в жилом здании (видео)
Общество

В Баку произошел пожар в жилом здании (видео)

2023/08/06, 00:12
В Баку убили женщину
Общество

В Баку убили женщину

2023/08/05, 23:47
В Сальяне обнаружены предметы домашнего обихода, относящиеся к Средневековью
Общество

В Сальяне обнаружены предметы домашнего обихода, относящиеся к Средневековью

2023/08/05, 22:16
В Сальяне военнослужащий выстрелил в себя в исправительном учреждении
Общество

В Сальяне военнослужащий выстрелил в себя в исправительном учреждении

2023/08/05, 20:55
Начинается возвращение в Физули 
Блок

Начинается возвращение в Физули 

2023/08/05, 14:21
В Азербайджане арендаторы смогут участвовать в управлении многоквартирным домом
Общество

В Азербайджане арендаторы смогут участвовать в управлении многоквартирным домом

2023/08/05, 14:10
Завтра ожидается 36-градусная жара
Общество

Завтра ожидается 36-градусная жара

2023/08/05, 13:26
Погодные условия на территории страны стабилизируются
Общество

Погодные условия на территории страны стабилизируются

2023/08/05, 11:38
Счетная палата обратится в Генпрокуратуру в связи с правонарушениями в БТА
Общество

Счетная палата обратится в Генпрокуратуру в связи с правонарушениями в БТА

2023/08/05, 11:25