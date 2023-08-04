Россия не изменила позицию по «зерновой сделке»

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Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призыв госсекретаря США Энтони Блинкена восстановить Черноморскую зерновую инициативу.

«Наша позиция остается прежней, – сначала решение «системных» задач, и только после этого возможное реанимирование черноморской инициативы», – заявила она.

Подобные задачи подразумевают под собой переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к зарубежным активам.