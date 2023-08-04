Кто мог поразить российский корабль в бухте Новороссийска |
Посол: Азербайджан всегда поддерживал Пакистан |
Армяне вырубили и вывезли из Азербайджана более 2 тысяч ценных деревьев |
SOCAR будет сотрудничать с Microsoft (фото) |
Конашенков заявил об уничтожении 25 танков «Леопард» Россией |
Азербайджан предложил Грузии помощь с связи с оползнем |
Опрос GALLUP: Пашиняну не доверяет более 67% граждан |
МИД РФ: Новый союзнический уровень позволяет нам предельно откровенно говорить с Баку |
Украина атаковала военную базу в Новороссийске (видео) |
Главное Странности

Россия не изменила позицию по «зерновой сделке»

Россия не изменила позицию по "зерновой сделке"

Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призыв госсекретаря США Энтони Блинкена восстановить Черноморскую зерновую инициативу.

«Наша позиция остается прежней, – сначала решение «системных» задач, и только после этого возможное реанимирование черноморской инициативы», – заявила она.

Подобные задачи подразумевают под собой переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к зарубежным активам.

Теги:
Из этой рубрики
Россия не изменила позицию по "зерновой сделке"
Странности

Россия не изменила позицию по «зерновой сделке»

2023/08/04, 19:40
Навальный получил 19 лет колонии (видео)
Странности

Навальный получил 19 лет колонии (видео)

2023/08/04, 18:30
В Дании сожгли Коран
Странности

В Дании сожгли Коран

2023/08/03, 21:39
Казахстанцам предлагают вступить в армию России
Странности

Казахстанцам предлагают вступить в армию России

2023/08/03, 20:29
В России директор православного радио призвал к геноциду украинцев (видео)
Странности

В России директор православного радио призвал к геноциду украинцев (видео)

2023/08/03, 18:53
В России выявили сыр, маскировавшийся под азербайджанский
Странности

В России выявили сыр, маскировавшийся под азербайджанский

2023/08/03, 10:02
В Стокгольме вновь разрешили сжечь Коран
Странности

В Стокгольме вновь разрешили сжечь Коран

2023/08/03, 01:08
Расследование дела Гиркина засекретили
Странности

Расследование дела Гиркина засекретили

2023/08/03, 00:45
Более 20 армянских фур стоят в ожидании напротив ППП "Лачин"
Странности

Более 20 армянских фур стоят в ожидании напротив ППП «Лачин»

2023/08/02, 23:14