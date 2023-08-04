В МИД РФ заявили, что Россия не может и не должна оставаться в стороне от решения проблем Южного Кавказа

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Директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар в интервью ТАСС рассказал о продвижении мирных переговоров Азербайджана и Армении.

«Думаю, ни у кого нет сомнений, что в силу своего географического положения, исторического прошлого, объема и характера связей Россия не может и не должна оставаться в стороне от решения проблем Закавказья (Южного Кавказа – ред.). Наш кровный интерес всегда заключался и заключается в налаживании прочного мира и стабильности в регионе, что бы ни заявляли недруги России. На всех этапах мы принимали самое активное участие в урегулировании нагорнокарабахского конфликта. В ноябре 2020 года при содействии России и личном участии президента Владимира Путина были заложены основы нынешнего этапа примирения между Азербайджаном и Арменией, в 2020–2022 годах выработана дорожная карта армяно-азербайджанской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.

Мы продолжаем энергичные посреднические усилия по всем трекам, включая разблокирование экономических и транспортных коммуникаций в регионе, запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, согласование мирного договора между Баку и Ереваном, развитие диалога по линии представителей общественности и экспертов. Не все движется так быстро, как хотелось бы, однако это и понятно с учетом массива проблем и противоречий, накопившихся за годы конфликта. При этом искусственно не форсируем работу и не стремимся проводить встречи ради самих встреч, чем нередко грешат наши западные коллеги.

Последние контакты на уровне министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении 25 июля в Москве проходили на фоне крайне непростой ситуации в Нагорном Карабахе. Не раскрывая чувствительных деталей, могу сказать, что с нашей стороны были предложены компромиссные развязки по деэскалации напряженности, которые стороны взяли в «домашнюю проработку». Рассчитываем, что гуманитарные соображения, забота о простых людях перевесят политические разногласия между Баку и Ереваном.

Что касается разблокирования экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, то эти вопросы предметно обсуждаются по линии Трехсторонней рабочей группы (ТРГ) под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Последнее по времени заседание ТРГ прошло 2 июня в Москве. По его итогам сторонами констатирован существенный прогресс в согласовании модальностей разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией, в частности, достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх — Джульфа — Мегри — Горадиз. В ходе трехсторонней встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве 25 июля эта тема также затрагивалась, с нашей стороны было высказано пожелание о скорейшем переводе данной работы в проектную стадию.

При этом мы стремимся к тому, чтобы все договоренности на данном треке были паритетными. Ни у одной из сторон не должно складываться ощущение, что кто-то получил больше. Разблокирование транспортных коммуникаций, сначала железнодорожных, поможет раскрыть огромный экономический потенциал Южного Кавказа и даст мощный импульс всем остальным направлениям трехсторонней работы», – отметил дипломат.