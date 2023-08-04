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Яшар Алиев: Армения злоупотребляет вопросом гумпомощи

Яшар Алиев: Армения злоупотребляет вопросом гумпомощи

Армения злоупотребляет вопросом гуманитарной помощи, заявил глава Постоянного представительства Азербайджана в ООН Яшар Алиев, выступая в Совете Безопасности ООН на открытых дебатах на тему «Продовольственная проблема, вызванная голодом и конфликтами».

«Азербайджан осуждает последовательные усилия Армении по злоупотреблению вопросом гуманитарной помощи в своих гнусных целях. Создание Лачинского пограничного контрольно-пропускного пункта является суверенным правом Азербайджана, как и право любого другого государства обеспечивать безопасность и охрану своих границ, обеспечивать безопасность движения транспортных средств и грузов», – цитирует Яшара Алиева АПА.

Дипломат также напомнил, что 6 июля текущего года Международный суд признал претензии Армении необоснованными, а также единогласно отклонил требование этой страны принять ограничительные меры в отношении КПП.

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