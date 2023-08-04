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МИД РФ не хочет, чтобы Баку и Ереван в скором времени заключили мирный договор

МИД РФ не хочет, чтобы Баку и Ереван в скором времени заключили мирный договор

Попытка наспех заключить мирный договор между Азербайджаном и Армений в ущерб качеству и должной подготовке обернется новыми конфликтами в будущем.

Об этом заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

«Наспех подготовленный, сырой мирный договор не принесет устойчивого мира в регион. Напротив, заложит предпосылки для новых конфликтов и трагедий в будущем. Приоритет должен быть отдан не скорости, а качественной подготовке сбалансированных и взаимоприемлемых решений», – подчеркнул дипломат.

Так, он обратил внимание, что из западных столиц периодически раздаются заявления о том, что Баку и Ереван смогут подписать мирный договор «чуть ли не в ближайшие недели и месяцы».

По словам Гончара, Россия исходит из того, что сроки подписания должны определять сами стороны. «Задача ответственных посредников – не форсировать переговорный процесс в угоду конъюнктурным соображениям, а способствовать выходу на прочные долговременные договоренности. Они должны опираться на сложившиеся реалии на земле, прежде всего на российско-армяно-азербайджанские заявления на высшем уровне и действующие на их основе механизмы», – заключил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ.

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