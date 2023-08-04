Азербайджан на заседании ООН призвал Армению выплатить компенсацию за нанесенный ущерб

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Азербайджан на заседании ООН призвал Армению выплатить компенсацию за нанесенный ущерб и добросовестно принимать участие в мирных переговорах.

С соответствующим заявлением выступил постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев на открытых прениях в Совете безопасности ООН на тему «Отсутствие продовольственной безопасности, вызванное голодом и конфликтами», передает Report.

По его словам, Армения должна выполнить свои международные обязательства, полностью вывести свои вооруженные силы с территории Азербайджана, положить конец территориальным претензиям, незаконной деятельности и дезинформации.

«Армянская сторона должна положить конец минному террору, пролить свет на судьбу около 4 000 азербайджанцев, пропавших без вести в ходе конфликта, возместить ущерб, нанесенный Азербайджану, в том числе его системам продовольственной безопасности, и добросовестно участвовать в переговорах по мирному договору и делимитации границы между двумя государствами. Азербайджан тверд в решимости защищать свой народ, суверенитет и территориальную целостность и полностью привержен целям мирного, безопасного, стабильного и процветающего региона», – подчеркнул дипломат.