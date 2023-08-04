МИД РФ: Новый союзнический уровень позволяет нам предельно откровенно говорить с Баку |
МИД РФ не хочет, чтобы Баку и Ереван в скором времени заключили мирный договор |
«Черноморский шантаж». Блинкен набросился на Россию с обвинениями |
«Нефтчи» одолел «Железничар» и сыграет c «Бешикташем» (обновлено, видео) |
Пакистан может присоединиться к Азербайджану в рамках проекта истребителя KAAN |
Сестра пропавшего азербайджанского летчика: 30 лет ждем его возвращения |
Сырский: ВСУ разрушают планы врага и продвигаются на Бахмутском направлении |
Журналисты из США посетили в Губе Мемориальный комплекс геноцида (фото) |
Алиев в ходе переговоров со старшим советником Госдепа коснулся нормализации отношений с Ереваном (видео) |
Главное Общество

Азербайджан на заседании ООН призвал Армению выплатить компенсацию за нанесенный ущерб

Азербайджан на заседании ООН призвал Армению выплатить компенсацию за нанесенный ущерб

Азербайджан на заседании ООН призвал Армению выплатить компенсацию за нанесенный ущерб и добросовестно принимать участие в мирных переговорах.

С соответствующим заявлением выступил постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев на открытых прениях в Совете безопасности ООН на тему «Отсутствие продовольственной безопасности, вызванное голодом и конфликтами», передает Report.

По его словам, Армения должна выполнить свои международные обязательства, полностью вывести свои вооруженные силы с территории Азербайджана, положить конец территориальным претензиям, незаконной деятельности и дезинформации.

«Армянская сторона должна положить конец минному террору, пролить свет на судьбу около 4 000 азербайджанцев, пропавших без вести в ходе конфликта, возместить ущерб, нанесенный Азербайджану, в том числе его системам продовольственной безопасности, и добросовестно участвовать в переговорах по мирному договору и делимитации границы между двумя государствами. Азербайджан тверд в решимости защищать свой народ, суверенитет и территориальную целостность и полностью привержен целям мирного, безопасного, стабильного и процветающего региона», – подчеркнул дипломат.

Теги:
Из этой рубрики
В Баку ограничено движение транспорта из-за пожара
Общество

В Баку ограничено движение транспорта из-за пожара

2023/08/04, 11:59
Яшар Алиев: Армения злоупотребляет вопросом гумпомощи
Общество

Яшар Алиев: Армения злоупотребляет вопросом гумпомощи

2023/08/04, 09:50
Азербайджан на заседании ООН призвал Армению выплатить компенсацию за нанесенный ущерб
Общество

Азербайджан на заседании ООН призвал Армению выплатить компенсацию за нанесенный ущерб

2023/08/04, 09:11
В Азербайджан на реабилитацию доставлены еще 30 украинских детей
Общество

В Азербайджан на реабилитацию доставлены еще 30 украинских детей

2023/08/04, 09:00
Новая группа украинских детей отправилась в Азербайджан (обновлено)
Общество

Новая группа украинских детей отправилась в Азербайджан (обновлено)

2023/08/04, 00:32
В Тбилиси задержали стрелявшего в азербайджанского бизнесмена (обновлено, фото)
Общество

В Тбилиси задержали стрелявшего в азербайджанского бизнесмена (обновлено, фото)

2023/08/03, 23:20
16 граждан Азербайджана доставлены из Сирии в родные пенаты
Общество

16 граждан Азербайджана доставлены из Сирии в родные пенаты

2023/08/03, 22:45
Сестра пропавшего азербайджанского летчика: 30 лет ждем его возвращения
Общество

Сестра пропавшего азербайджанского летчика: 30 лет ждем его возвращения

2023/08/03, 22:26
Журналисты из США посетили в Губе Мемориальный комплекс геноцида (фото)
Общество

Журналисты из США посетили в Губе Мемориальный комплекс геноцида (фото)

2023/08/03, 20:57