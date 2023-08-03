Журналисты из США посетили в Губе Мемориальный комплекс геноцида (фото)

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Сегодня группа американских журналистов посетила Губу.

Согласно информации Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой, группа журналистов и работников СМИ, работающих в Соединенных Штатах Америки, Вусала Аббасова, Афрам Косафи, Паола Варгас, Паоло фон Ширач, Сельджук Аджар и Кельвин Дарк, посетили Красный поселок, где компактно проживают горские евреи, действующие в населенном пункте синагоги, Всемирный историко-этнографический музей горских евреев.

Затем гости посетили Мемориальный комплекс геноцида в Губе.