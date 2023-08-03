Министерство предупредило родителей по поводу школьной формы

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Согласно постановлению Кабинета министров, в 2023-2024 учебном году по каждому общеобразовательному учреждению страны будет введена единая школьная форма.

Как сообщили в Министерстве науки и образования, в этом постановлении школы должны выбрать один из 4 видов школьной формы. Отмечено, что в прошлом учебном году педагогический совет каждого общеобразовательного учреждения принял соответствующее решение.

«Вы можете получить подробную информацию об этом в школе, где учится ваш ребенок. В целях подготовки к новому учебному году рекомендуется заранее приобрести школьную форму в пунктах продажи, действующих в городах и районах нашей страны»,- отмечается в сообщении.