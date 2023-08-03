Секретарь СНБО Украины заявил об отсутствии графика контрнаступления ВСУ

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у украинских военных отсутствует график контрнаступления, и никто, кроме Киева, не вправе его устанавливать.

«Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых. Во-вторых, никакого графика нет», – цитирует Данилова украинское агентство ТСН.

По его словам, те, кто ведет разговоры о сроках, не понимают, что такое боевые действия. «Так случилось, что была перегрета ситуация в отношении событий, происходящих на фронте», – подчеркнул он. Данилов также указал, что боевые действия «сложные, тяжелые и зависят от многих факторов».