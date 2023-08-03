Характеристики «Бобров», которые кошмарят Москву

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Раскрыты подробности о загадочном БПЛА, атаковавшем правительственный квартал в Москве.

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Новые беспилотники «Бобер» украинского производства медленно летят, но имеют большую дальность полета. Такой дрон способен поражать цели на расстоянии в более 1000 километров, пишет BuildingTECH.

Дрон похож на самолет с небольшой передней частью основного крыла. БПЛА сконструирован по аэродинамической схеме «утка». Она обеспечивает эффективность изменения высоты полета, чтобы успешно проходить зоны действия ПВО или менять цель без потери подъемной силы.

Отмечается, что стоимость дрона «Бобер» составляет около 4 миллионов гривен.

По предварительным данным, технические характеристики дрона следующие:

размах крыла – примерно 2,5 м;

длина около – 2- 2,5 м,

скорость – 150- 200 км/ч;

вес – около 150 кг;

боевая часть – около 20 кг.