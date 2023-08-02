Какой новейший украинский дрон атаковал Москву?

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Украина могла использовать для недавних атак на Москву свой новый беспилотный летательный аппарат – камикадзе «Бобер» (другое название – Beaver). Об этом пишет Newsweek.

Судя по имеющимся изображениям и видео, используемые против Москвы беспилотники по весу и размеру сравнимы с Shahed, хотя размах их крыльев немного больше, сказал старший научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных вооружений Джастин Бронк.

По словам британского специалиста по беспилотникам Стива Райта, эксперты описывают Beaver как аппарат типа «утка» с небольшим передним крылом впереди основного крыла, что придает ему «очень характерную форму». Он летает очень медленно и очень устойчиво, с явным упором на дальность полета, сказал эксперт.

Подобные беспилотники существуют уже много лет, но нет никаких указаний на то, что «Бобер» в виде, замеченном над Москвой, использовался до начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года, сказали аналитики.

Этот тип беспилотных летательных аппаратов также не наблюдался в других эпизодах войны в Украине, сказал изданию ведущий авиационный аналитик разведывательного агентства Janes Акшара Паракала.