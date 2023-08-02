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Россия подливает масло в огонь польско-украинской напряженности (видео)

Россия подливает масло в огонь польско-украинской напряженности (видео)

Противоречия в отношениях между Польшей и Украиной в будущем будут расти. Об этом 2 августа заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сами поляки имеют много претензий к Украине. Разные исторические события, которые мы хорошо помним, тоже наложили глубокий отпечаток на современный характер их взаимоотношений», — сказал он на пресс-подходе в ходе посещения форума «Территория смыслов».

По словам пресс-секретаря президента РФ, исторические события и ситуация вокруг украинского конфликта могут стать причиной большого количества противоречий, которые будут только расти.

Россия, по его словам, будет наблюдать за этим, поскольку Киев «стоит в центре всего русофобского движения», а Варшава также не отличается особым дружелюбием к РФ.

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