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Школьную дисциплину «Защита Украины» обновят и актуализируют

Школьную дисциплину "Защита Украины" обновят и актуализируют

Школьную дисциплину «Защита Украины» планируют обновить и актуализировать. Предмет должен быть полезным и интересным. Об этом говорится в заявлении министра образования и науки Украины Оксена Лисового.

«Больше практики, актуальных знаний и жизненно необходимых умений. И дети, и учителя дают отзывы, что программа должна быть актуализирована, а предмет – полезным и интересным», – говорится в заявлении.

Лисовой пояснил, что качественная домедицинская помощь, минная безопасность, управление дронами и ориентирование на местности – то, на что сегодня есть запрос.

«Поэтому с сентября планируем запустить пилот проекта обновленной дисциплины – будем реализовывать в школах из разных областей», – сказал министр.

По его словам, на основе отзывов учителей и учеников, которые будут участвовать в пилоте, программа дисциплины будет финализирована.

Также он добавил, чтобы пилот состоялся успешно, будут проводиться обучение для учителей. Для этого планируется привлечь к сотрудничеству международные и общественные организации, которые имеют опыт в обучении взрослых.

«В частности тех специалистов, которые готовы обучать учителей работе с симуляторами FPV дронов, имеют специализацию в топографии, домедицинской помощи и предотвращении травматизма», – пояснил Лисовой.

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