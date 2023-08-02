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В Евлахе граждане выявили присвоение госсредств в ЦРБ

В Евлахе граждане выявили присвоение госсредств в ЦРБ

В Евлахской районной прокуратуре начато расследование после обращения граждан в связи с противозаконными деяниями в Евлахской центральной районной больнице.

Об этом сообщили в районной прокуратуре.

В результате были установлены обоснованные подозрения в присвоении должностными лицами медучреждения средств государственного бюджета на общую сумму более 73 тыс. манатов путем начисления заработной платы работникам сверх предусмотренной законом суммы, а также начислении зарплаты лицам, не выходящим на работу.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 179.3.2 (присвоение в крупном размере), проводится следствие.

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