Вагиф Хачатурян был объявлен в международный розыск еще в 2013 году

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Вагиф Хачатурян, обвиняемый в причастности к резне в селе Мешали Ходжалинского района, был объявлен в международный розыск по красной линии Интерпола еще в 2013 году. Ему инкриминированы статьи 103 (геноцид) и 107 (депортация и вынужденное переселение жителей) Уголовного кодекса АР. Об этом Minval.az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана со ссылкой на старшего помощника военного прокурора Азербайджана Исмаила Алиева.

По его словам, события в Мешали являются одним эпизодом среди многочисленных преступлений геноцида, совершенных против Азербайджанского народа в период с 1989 по 1992 годы.

Установлено, что Вагиф Хачатурян участвовал в вооруженном нападении на жителей села Мешали, причастен к убийству 25 человек, ранению 14 человек и изгнанию 338 человек из своих родных мест. Помощник прокурора отметил и то, что вина Хачатуряна доказана показаниями пострадавших и свидетелей преступлений.

Напомним, что Хачатурян был задержан 29 июля 2023 года при попытке пройти через ППП «Лачин», куда он приехал в автомобиле Международного комитета красного креста.

Minval.az