С территории вблизи автодороги Горадиз-Зангилан незаконно вывозили песок и гравий (фото)

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Выявлен факт незаконного вывоза песка и гравия с территории села Хубярлы Имишлинского района, а также вблизи автодороги Горадиз-Зангилан на территории Физулинского района.

Об этом сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

Сотрудники службы установили, что в Имишлинском районе песчано-гравийная смесь была вывезена гражданином Джавидом Фарзалиевым на автомобилях «Камаз» 11-BG-634 и 17-BF-224, а на территории Физулинского района жителем Евлахского района Ильхамом Магеррамовым.

По фактам составлен акт, приняты правовые меры.