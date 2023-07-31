С территории вблизи автодороги Горадиз-Зангилан незаконно вывозили песок и гравий (фото)

Выявлен факт незаконного вывоза песка и гравия с территории села Хубярлы Имишлинского района, а также вблизи автодороги Горадиз-Зангилан на территории Физулинского района.
Об этом сообщили в Государственной службе экологической безопасности.
Сотрудники службы установили, что в Имишлинском районе песчано-гравийная смесь была вывезена гражданином Джавидом Фарзалиевым на автомобилях «Камаз» 11-BG-634 и 17-BF-224, а на территории Физулинского района жителем Евлахского района Ильхамом Магеррамовым.
По фактам составлен акт, приняты правовые меры.