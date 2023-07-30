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При взрыве в Тюменской области погибли отец и сын Керимовы

При взрыве в Тюменской области погибли отец и сын Керимовы

Несчастный случай в городе Ниагане Тюменской области России стал причиной гибели двух азербайджанцев – отца и сына Керимовых, уроженцев села Карабаглы Сальянского района АР.

Так, когда 55-летний Махир и его 29-летний сын Нуреддин вели ремонтные работы в пустой цистерне из-под бензина, прогремел взрыв, уточняет «Спутник».

В результате Керимов-младший скончался на месте происшествия, а его отец, получивший тяжелые травмы, был госпитализирован.

Несмотря на усилия врачей, жизнь его спасти не удалось.

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