Замина Алиева: Армяне заживо сожгли моего отца, мать и сестру (фото)

211 Просмотров

В селе Мешали Ходжалинского района 22 декабря 1991 года армяне зверски убили пятерых членов нашей семьи. Об этом сказала свидетельница Мешалинской резни Замина Алиева.

По ее словам, которые приводит «Репорт», троих членов семьи армяне сожгли заживо.

«Пятеро из девяти членов нашей семьи, отец, мать, две сестры и брат, были зверски убиты армянами. Они заживо сожгли моего 53-летнего отца, 45-летнюю мать и 17-летнюю сестру, убили мою пятнадцатилетнюю сестру, выстрелив ей в сердце, а затем выпустили по ее бездыханному телу 78 пуль.

Мой брат был полицейским. Он пал жертвой снайперской пули. Младший же брат, Барат, был ранен и взят в заложники Вагифом Хачатряном, который связал ему руки и посадил в грузовой отсек автомобиля. По дороге он выбросился из машины со связанными руками. К счастью, ему удалось спастись», – сказала она.

З.Алиева отмечает, что очень обрадовалась, узнав о задержании военного преступника Вагифа Хачатряна, убившего 25 азербайджанских мирных жителей.

«Я очень обрадовалась, когда узнала из прессы, что Вагиф Хачатрян задержан. Поимка и привлечение к ответственности причастных к кровопролитию наших мирных жителей в Мешали является утешением для нас. Мы верим, что и другие преступники понесут должное наказание», – добавила она.

Отметим, что военный преступник Вагиф Хачатрян был задержан на Лачынском пограничном пункте и привлечен к следствию.