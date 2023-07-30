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ВСУ разбомбили Чонгарский мост

ВСУ разбомбили Чонгарский мост

Чонгарский мост, который соединяет захваченный Россией в 2014 году Крым и захваченные в ходе начавшегося в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину территории Херсонской области, поражен украинскими военными. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

«Поражено. Силы обороны Украины успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29 июля 2023 года. Слава Вооруженным силам Украины», – сказано в посте.

Тelegram-канал «Крымский ветер» перед этим написал, что «Чонгарский мост – все».

В связи с этим руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что «украинские воины продолжают проводить филигранную работу и разрушать логистику врага на левом берегу Херсонской области».

Как рассказала Гуменюк, работа воинов направлена на разрушение планов врага, а не разрушение инфраструктуры. Повреждения таким объектам, как Чонгарский мост, наносятся для того, чтобы снизить их пропускную активность. В то же время в будущем они также понадобятся и нашим военным.

«Поэтому работа проведена филигранно, точно, метко, и сейчас россияне снова выискивают новые пути в объезд для того, чтобы поставлять своим войскам боеприпасы, технику и пополнение. На левом берегу враг существенно испытывает недостаток снарядов и техники в связи с нашей боевой работой», – добавила Гуменюк.

Вооруженные силы устанавливают огневой контроль над всеми транспортно-логистическими маршрутами врага и единственное, что может их сдерживать – наличие гражданского населения, которое россияне используют, чередуя машины с гражданскими.

«Это смущает гражданских, поскольку, пытаясь выехать из Крыма, не имея возможности использовать Крымский мост, они пытаются объехать материковой частью и попадают в заложники этой военной техники», – пояснила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования «Юг».

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