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Главное Общество

В Баку ожидается 31 градус тепла

В Баку ожидается 31 градус тепла

Обнародован прогноз погоды на 30 июля.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков.

Но ночью и вечером в некоторых частях полуострова вероятны дожди. Периодически усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем – 26-31° тепла.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, но ночью и вечером в некоторых горных и предгорных районах временами пройдут дожди, местами ливни, грозы. Ночью и утром в горных районах будет туман. Будет дуть периодически усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем – 26-31° тепла, в горах ночью – 9-14 ° тепла, днем – 17-22 ° тепла.

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