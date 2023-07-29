К вечеру ветер в Баку ослабеет

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В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная, местами пасмурная погода, в основном без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов, утром в некоторых частях полуострова вероятны кратковременные дожди. К вечеру сильный северо-западный ветер постепенно ослабеет, температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 25-28° тепла.

На пляжах Абшерона ожидается сильный северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгях, Загульба) составит 25-26°, на южных (Тюркян, Говсан, Сахил, Ших) – 26-27° тепла.

В большинстве регионов Азербайджана погода в основном будет без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах днем ​​ожидаются локальные дожди. Также есть вероятность кратковременных ливней, возможны молнии и град. Ночью и утром в горных районах будет туман, прогнозируется сильный западный ветер.

Температура воздуха ночью будет 20-25°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 15-20 ° тепла.