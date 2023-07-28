Захарова: Украинцы хотят, чтобы Путин был у них президентом (видео)

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Украинцы хотели бы иметь президента, подобного российскому лидеру Владимиру Путину. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Трагедия украинского народа заключается в том, что они очень хотят, чтобы у них тоже был такой президент, как Путин», — передает слова Захаровой RT. Она добавила, что российский лидер представляет из себя открытого, решительного, знающего и свободно говорящего политика. Проблема украинцев заключается в том, что они постоянно получают лидеров, назначенных Западом, заключила Захарова.