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В Дании планируются четыре акции против сожжения Корана

В Дании планируются четыре акции против сожжения Корана

Четыре демонстрации, связанные с сожжением священных писаний, запланированы в пятницу в Копенгагене. Об этом сообщает газета Dagens nyheter.

В частности, две акции проведут представители праворадикальной группы «Датские патриоты»: одну перед зданием Исламской религиозной общины и другую – в северо-восточном пригороде Тингбьерг. Ранее активисты группы сожгли Коран перед зданиями посольств Египта, Турции и Ирака.

Еще одна демонстрация планируется перед посольством Ирака, организаторы намерены «выступить с критикой ислама». Четвертая манифестация пройдет перед дворцом Кристиансборг, где располагаются парламент, канцелярия премьер-министра и Верховный суд. Цель акции – протест против «сожжения священного Корана».

Полиция Копенгагена сообщила, что не ожидает большого числа участников.

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