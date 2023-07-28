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Войска Конго дали отпор армии Руанды, вторгшейся в страну

Войска Конго дали отпор армии Руанды, вторгшейся в страну

Вооруженные силы Демократической Республики Конго (FARDC) сообщили о нарушении границ страны со стороны армии Руанды. Об этом говорится в официально сообщении FARDC в Twitter. По версии конголезской стороны, армия Руанды намерена «нарушить территориальную целостность» страны.

В сообщении говорится, что пограничники ДРК, прибывшие на место ЧП, подверглись нападению, однако смогли дать отпор. Утверждается, что в настоящее время руандские военные уже вернулись на свою территорию.

Информации о численности войск, пересекших границу, не приводится. Нет также данных и о возможных пострадавших в ходе этого столкновения.

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