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Байрамов обсудил ситуацию в регионе с главой МИД Ирана

Байрамов обсудил ситуацию в регионе с главой МИД Ирана

27  июля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом.

Согласно информации пресс-службы МИД, министры обменялись мнениями по вопросам двусторонней и региональной повестки дня, а также постконфликтной ситуации в регионе.

Были обсуждены вопросы, вытекающие из последней встречи, проведенной между сопредседателями Азербайджано-Иранской государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству, а также был высоко оценен вклад в развитие отношений встреч на высоком уровне и межведомственных контактов в последние месяцы.

В частности, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан с удовлетворением напомнил о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках его визита в Азербайджан для участия в министерском заседании Координационного бюро Движение неприсоединения, которое состоялось в начале июля.

В ходе телефонного разговора было заявлено о важности реализации двусторонних и региональных договоренностей, достигнутых в сфере экономики и транспорта.

Министр Джейхун Байрамов рассказал о шагах, предпринятых Азербайджаном в постконфликтный период. В то же время было отмечено, что недавние заявления о гуманитарной ситуации вокруг Лачинской дороги и в регионе являются не чем иным, как политической манипуляцией. Было подчеркнуто, что армянской стороне необходимо положить конец провокациям в регионе, и на словах и на деле уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Касаясь вопроса исламской солидарности, министр Джейхун Байрамов также отметил, что Азербайджан решительно осуждает недавние неуместные действия против Священного Корана в некоторых скандинавских странах, и важно воздерживаться от таких действий, направленных против религии Ислам.

Также была отмечена важность решения некоторых открытых вопросов в двусторонней повестке дня между Азербайджаном и Ираном.

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