В Баку усилится ветер, температура упадет на 7 градусов

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В Баку и на Абшеронском полуострове 28 июля скорость южного ветра усилится до 15-20 м/с, с 29 июля до утра 30 июля скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, иногда 23-25 м/с.

В первой половине субботы в отдельных местах полуострова ожидается усиление ветра до 28-33 м/с.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в субботу температура воздуха снизится на 5-7° и составит 25-28° тепла.

В районах Азербайджана с 28 июля по вторую половину 30 июля в некоторых горных и предгорных районах ожидаются переменные дожди. В отдельных местах возможен кратковременный ливень, грозы, град. Скорость западного ветра составит 15-20 м/с, местами с усилением до 25-30 м/с.

В реках повысится уровень воды, в некоторых горных реках возможны кратковременные сели.