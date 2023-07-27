Французская дипломатия снова «потеряла берега»

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Мадам Анн Буайон, посол Франции в нашей стране, назидательным тоном изрекла: власти Азербайджана обязаны в ближайшее время гарантировать безопасность и свободу передвижения по Лачинскому коридору и не допустить дальнейшей эскалации кризиса.

Прежде всего, вынуждены напомнить: Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинской дороге. Но никто не вправе требовать от страны отказаться от своего суверенного права на контроль над собственными границами.

Особенно после того, как в течение более чем двух лет мировое сообщество не реагировало на заявления Баку об использовании Лачинской дороги для провоза оружия, мин, армянских призывников и даже мадам Пекресс.

Если речь о доставке гуманитарных грузов, то, во-первых, повторимся, для этого есть дорога Агдам-Ханкенди. А во-вторых, организаторы «шоу на грузовиках» даже не попытались договориться с Азербайджаном о провозе так называемого «гуманитарного груза» — предпочли устроить провокацию.

Посол Франции в Армении мадам Луйо еще могла об этом не знать. Но мадам Буайон находится в Баку. И ей по штату положено быть в курсе позиции Азербайджана.

Наконец, по официальной версии, госпожа посол как бы цитировала Жозепа Борреля. Но, во-первых, заявление Борреля уже вызвало в Азербайджане достаточно жесткую реакцию. Мадам Буайон по штату положено было прочитать ответ МИД Азербайджана, и, учитывая и без того непростые отношения Баку и Парижа, не подливать масла в огонь.

Так что происходит с мадам Буайон? Она на минуточку забыла, что находится в Азербайджане, а не в Алжире в колониальные времена? И что посол может призвать, изложить позицию своей страны, но стучать кулачками по столу ей не полагается? Французская дипломатия совсем попутала берега? Или мадам Буайон решает совсем другие задачи?

Но если так, то пополнять электоральную копилку Макрона за счет голосов этнических армян Марселя можно и из Парижа. Для этого совершенно не обязательно ехать в Баку. И занимать место посла, чья задача — развивать двусторонние отношения и сглаживать углы, а не провоцировать новые скандалы.

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