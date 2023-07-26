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Помощник Алиева Гаджиев: Другого пути нет! Игра окончена!

Помощник Алиева Гаджиев: Другого пути нет! Игра окончена!

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился сегодня с иностранными дипломатами.

После встречи с участием послов стран ЕС, а также Турции, США и Швейцарии Гаджиев отметил, что Армения должна положить конец территориальным претензиям к Азербайджану, вывести свои силы из Карабахского региона Азербайджана и прекратить финансирование незаконного марионеточного режима. Данную мысль он выразил в соцсети «Твиттер».

По его словам, Ереван занимается политическими манипуляциями и спекуляциями в вопросе Лачынской дороги, используемой для медицинской эвакуации и поставок. «Марионеточные «лидеры» сепаратистов в Ханкенди держат местное население в заложниках своих политических амбиций», – отметил Гаджиев.

Помощник президента добавил, что в Брюсселе достигнута договоренность об использовании дороги Агдам-Ханкенди для доставки большего объема грузов. «Это также подтверждается заявлением МККК», – заявил Гаджиев.

«Недопустимо настаивать на использовании только Лачынской дороги, но отказываться от Агдамской дороги, закрывать дорогу, политизировать ее. Международное сообщество должно дать четкий месседж об использовании дороги Агдам-Ханкенди и реинтеграции армянского населения Карабаха в Азербайджан. Другого пути нет! Игра окончена!», – заявил он.

Помощник Алиева Гаджиев: Другого пути нет! Игра окончена! Помощник Алиева Гаджиев: Другого пути нет! Игра окончена!

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