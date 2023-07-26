Поставку вооружения в Армению из Индии профинансировала Франция?

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Система международных отношений выстроена достаточно сложно. Такие вопросы, как поставка оружия в Армению из Индии, прежде всего напрямую затрагивают отношения Баку и Нью-Дели. Но все ли так просто?

Переброска оружия — это достаточно сложная операция в плане логистики. Доставить оружие Армении, когда она окружена с трех сторон дружественными Азербайджану странами, не так-то просто. Даже Россия испытывала огромные проблемы в обеспечении своей базы в Гюмри, а также поставках оружия Армении во время 44-дневной войны. Тогда роль «паршивой овцы», то есть страны-транзитера, сыграл Иран. Собственно, как и сегодня, когда Иран играет ту же роль страны-транзитера уже для поставок в Армению оружия из Индии.

Но кто поставляет эти вооружения? Индия? Какие геополитические интересы у Индии в регионе Южного Кавказа, чтобы поставлять Армении оружие? А вот у Франции подобный интерес есть, и именно она заинтересована в поставках оружия в Армению. Правда, сама при этом не могла отправить свои оружия через Иран. Или везти через Босфор и Дарданеллы, а значит, запрашивать разрешение у Турции. Вот и появилась рабочая схема: Франция закупает индийское оружие и поставляет его Армении через Иран.

Кроме всего прочего, у Франции и Индии есть совместное производство военной техники. На видео сложно определить, какие именно типы вооружений едут. Однако еще в конце прошлого года индийские и армянские СМИ писали о том, что Индия поставит в Армению 155-миллиметровые буксируемые гаубицы ATAGS, которые имеет дальность поражения 48-50 км.

Отмечалось, что это первый в истории Индии экспорт таких артиллерийских систем. Армянские медиа писали, что стоимость контракта составила $150 млн, и осуществляться он будет в течение трех лет.

Как рассказал «Минвалу» один из военных экспертов, 155-мм гаубицы — натовского стандарта, и производят их страны НАТО.

Ниджат Гаджиев