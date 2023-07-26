«Эпохальное» событие…. Араик прекратил «сидячую акцию»

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В Ханкенди — «эпохальное» событие. «Сидячая акция» съехала на уровень ниже шапито. Араик Арутюнян прекратил свою сидячую акцию протеста и заявил, что «промежуточные результаты» уже есть — правда, какие именно, не уточнил.

По мнению «обед-марионетки», на Азербайджан «усилено» международное давление. Где он разглядел это «международное давление», не уточнил тоже — а это интересно было бы послушать, особенно на фоне последнего заявления Шарля Мишеля об Агдамской дороге и пресс-релиза МККК, где она также упоминается. Более того, тот же Арутюнян жалуется, что результаты московской встречи министров иностранных дел для сепаратистов, оказывается, неприемлемы (уверен, что именно его мнения всем не хватало?) И еще поставил перед армянской дипломатией задачу: важно прилечь внимание постоянных членов Совбеза ООН, а также структуры ООН и ЕС для принятия экстренных мер помощи Нагорному Карабаху. Задача выполнена, Араик Арутюнян возвращается из палатки в кабинет.

Митинги, «сидячие акции протеста» и т.д. — это традиционные формы давления снизу на СОБСТВЕННОЕ правительство. А когда к сидячей акции присоединяется обер-марионетка, именующая себя «президентом» — уже балаган. Но самое главное, карабахские сепаратисты на момент старта своей «сидячей политической комедии», которую усиленно выдавали за трагедию, грозились перейти к «жестким мерам». И вот срок истек, и в качестве жестких мер…главная «звезда» этой акции, потирая затекшие места, топает обратно в кабинет с комнатой отдыха. Это и есть обещанные «жесткие меры», которых так ждали наблюдатели — кто с попкорном, кто с валерьянкой?

И такое с карабахскими сепаратистами происходит не в первый раз. «Жёсткие меры» здесь регулярно обещают с момента появления пикета гражданских активистов около города Шуша. Но ни разу до конкретных действий дело не дошло. Что неудивительно. Любая уважающая себя страна или армия предъявляет кому-либо ультиматум, рассчитывая на СОБСТВЕННЫЕ силы. А ханкендинские марионетки и их ереванские покровители действуют, рассчитывая, что их истеричные и крикливые «недоультиматумы» будут выполнять другие. Российские миротворцы, например. Или Франция. Или Иран. Или еще кто-нибудь, Но к моменту перехода к конкретным действиям выясняется, что внешние игроки ведут себя, как в истории с «гуманитарной колонной из Парижа для «Арцаха»», которая за несколько месяцев так и не сформирована и не выехала из Парижа: обещаний много, а реальных действий нет. А действовать самим — боязно: любая масштабная провокация даст Азербайджану повод для силового ответа. Со всеми вытекающими. И в результате в последнее время все «недоультиматумы» сепаратистов развиваются по одной и той же схеме: грозные заявления — надувание щек — тихий «выпуск пара».

И самое главное, зрители к этому «шоу недоультиматумов» уже потихоньку теряют интерес.

Нурани, обозреватель